Salernitana-Venezia 2-2, doppietta di Verdi

La rinnovata Salernitana ci prova, ma non riesce a conquistare i tre punti contro lo Spezia e deve accontentarsi solo di un pari per 2-2 nel posticipo della 24esima giornata di serie A. Gran partita da parte di Verdi che realizza una doppietta: entrambi i gol arrivano su calcio di punizione. E in entrambe le occasioni lo Spezia pareggia su calcio di rigore (Manaj e Verde) sempre accordati dopo On field review. Lo Spezia con questo pari tiene a distanza la Salernitana che resta ancora ultima a tre punti dal Genoa.

24^ giornata: Roma-Genoa 0-0 Inter-Milan 1-2, Fiorentina-Lazio 0-3, Atalanta-Cagliari 1-2, Bologna-Empoli 0-0, Sampdoria-Sassuolo 4-0, Venezia-Napoli 0-2, Udinese-Torino 2-0, Juventus-Verona 2-0, Salernitana-Spezia 2-2

Classifica: Inter 53, Milan, Napoli 52, Juventus 45, Atalanta 43, Roma, Lazio 39, Fiorentina 36, Verona 33, Torino 32, Empoli 30, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese 27, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia 18, Genoa 14, Salernitana 11

25^ GIORNATA (da sabato 12 febbraio a lunedì 14 febbraio 2022): Lazio-Bologna sabato 12 ore 15.00, Napoli-Inter ore 18.00, Torino-Venezia ore 20.45, Milan-Sampdoria domenica 13 ore 12.30, Empoli-Cagliari ore 15.00, Genoa-Salernitana ore 15.00, Verona-Udinese ore 15.00, Sassuolo-Roma ore 18.00, Atalanta-Juventus ore 20.45, Spezia-Fiorentina lunedì 14 ore 20.45

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it