Coronavirus, boom di nuovi casi Covid in Sicilia. Tasso di positività al 4,4%

Boom di nuovi casi Covid in Sicilia, dove aumentano sensibilmente anche i ricoverati in ospedale. È quanto emerge dal report quotidiano del ministero della Salute, che indica nell’Isola 1.404 nuovi positivi nelle ultime ore su un totale di 31.618 tamponi processati: il tasso di positività sale al 4,4% (ieri era al 2,9). L’Isola è settima tra le regioni italiane per incremento giornalieri. La provincia con l’aumento di casi più evidente è Messina, dove tra ieri e oggi sono stati scoperti 352 nuovi contagiati.

Seguono Catania (290) e Palermo (248). In ospedale al momento 497 persone a causa del virus, di cui 48 in terapia intensiva: il dato segna un aumento di 23 ricoverati rispetto ai 474 di ieri. Il report segna inoltre 12 decessi, ma soltanto due di questi risalgono al 14 dicembre. Nel bollettino anche 779 guarigioni. Il numero degli attuali positivi in Sicilia continua così a salire: ad oggi i contagiati sono 17.519, 613 più di ieri. (Dire)

