Coronavirus, meno contagi e meno morti. Bimba di 4 anni positiva a Pavia, compagni e maestre in quarantena

Sono 1.501 (ieri, 1616) i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia per un totale di 286.297 casi, mentre i nuovi decessi sono in totale 6 rispetto i 10 della giornata di ieri . E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute sull’emergenza Covid-19. Balzo dei ricoveri in regime ordinario, 102 in più, per un totale di 1.951, mentre è più contenuto l’aumento delle terapie intensive, +7 arrivando a 182. I ricoverati con sintomi sono ora 1.951 (+1.002 rispetto a ieri), in isolamento domiciliare si trovano 35.370 persone (+627). Gli attualmente positivi aumentano di 736 e sono ora 37.503. Per quanto riguarda, invece, i guariti sono stati 759 rispetto alla giornata di ieri mentre sono stati effettuati 92.706 tamponi, meno rispetto agli 98.880 del giorno precedente.

Come ieri, anche oggi nessuna regione a zero casi: l’aumento più consistente si registra in Lombardia, 269 nuovi contagi, seguita da Lazio (155), Emilia Romagna, Veneto e Toscana (tutte a 138). Chi va meglio è la Valle d’Aosta che oggi conta un incremento (+1) su 34 casi attuali, per un totale di 1.258 contagi da inizio pandemia. Segnalano decessi nelle 24 ore Veneto (3), Emilia Romagna (1), Lazio (1) e Sardegna (1). Intanto, la cronaca riporta che una bambina di 4 anni che frequenta la scuola materna “8 marzo” di Pavia è risultata positiva al Coronavirus. E’ così scattata la quarantena per gli altri 13 compagni di classe e per le maestre, mentre l’attività didattica proseguirà regolarmente in tutte le altre sezioni dell’istituto. La piccola sarebbe asintomatica e a quanto si apprende, è stata sottoposta a tampone perché aveva la febbre.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Continuano a crescere i contagi da Coronavirus in Lombardia. Dai 16.493 tamponi processati nelle ultime 24 ore sono risultati 296 nuovi positivi (in aumento rispetto ai 257 registrati ieri), mentre non c’è stato nessun morto. Stando ai dati contenuti nel bollettino quotidiano della Regione, i guariti/dimessi sono 293 più di ieri, per un totale di 77.611. Aumentano invece i ricoveri non in terapia intensiva (sono 251, 5 più di ieri) mentre resta stabile a 27 il numero dei pazienti in terapia intensiva.

TRENTINO

Sono complessivamente 22 i casi di contagio registrati oggi in Trentino. Di questi, 9 riguardano persone sintomatiche, fra cui un minorenne , 8 di esse con sintomi lievi e una con sintomi di media intensità. Altre 13 persone asintomatiche sono state individuate con la consueta attività di screening. Salgono quindi complessivamente ad 8 le persone ricoverate per Coronavirus, nessuna in rianimazione. In totale 1957 i tamponi eseguito.

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.542 tamponi. Sono stati registrati 25 nuovi casi positivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.453, delle quali 60 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Sale da 8 a 13 il numero dei pazienti nei normali reparti ospedalieri e riapre la terapia intensiva Covid che ora ospita un paziente.

VENETO

Sono 138 i nuovi positivi registrati oggi in Veneto, per complessivi 24.667 contagiati dall’inizio dell’epidemia. Vi sono 3 vittime in più rispetto a ieri, per un totale di 2.141 decessi (tra ospedali e case di riposo). Lo afferma il bollettino della Regione. Scendono i soggetti attualmente positivi, 2.950 (-24), e così anche le persone in isolamento domiciliare, 7.837 (-71), 181 dei quali sintomatici.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono una decina i contagi rilevati tra i lavoratori di una azienda casearia, la ‘Cepparo’, in provincia di Udine, dopo uno screening avviato tra i lavoratori. Lo riporta la Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia. I casi sono emersi dopo che l’azienda, che ha sede tra Coseano e Flaibano, ha deciso autonomamente di effettuare tamponi tra il personale. A seguito dei risultati, si procederà con il tracciamento tra familiari e contatti stretti.

VALLE D’AOSTA

Un nuovo caso di positività in Valle d’Aosta a fronte di 106 tamponi effettuati. I contagiati sono ora 34, di cui tre (uno in più rispetto a venerdì 11 settembre) ricoverati con sintomi all’ospedale Parini e gli altri in isolamento domiciliare. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 1.258, i guariti 1.078 e i morti 146.

PIEMONTE

Sono 33.671 (+93 rispetto a ieri) i casi di persone finora risultate positive in Piemonte. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 104 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1917. I tamponi diagnostici finora processati sono 634.323, di cui 355.110 risultati negativi. I pazienti virologicamente guariti sono 27.145 (+53 rispetto a ieri). I decessi rimangono 4153. Il totale rimane quindi di 4153.

LIGURIA

Sono 112 i nuovi casi in Liguria e 120 gli ospedalizzati, 12 in più rispetto a ieri. Undici pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Il maggior numero dei casi nell’Asl spezzina: sono 79. Segue l’Asl genovese con 27 casi. Sono proprio le province di Spezia e Genova ad avere il maggior numero di casi positivi: 692 alla Spezia e 974 a Genova. I tamponi effettuati sono 2.531. Secondo quanto riportato dal bollettino diffuso da Regione Liguria, non sono segnalati decessi per il periodo preso in considerazione.I soggetti in sorveglianza attiva infine sono 1.828, nella sola provincia della Spezia 832 .

EMILIA ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.363 casi di positività, 138 in più rispetto a ieri, di cui 66 asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Si registra anche un decesso. Prosegue, intanto, l`attività di controllo e prevenzione: dei 138 nuovi casi, 57 erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone e 54 sono stati individuati nell`ambito di focolai già noti. Sono 29 i nuovi contagi collegati a rientri dall`estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l`isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 12. L`età media dei nuovi positivi di oggi è 40 anni.

TOSCANA

In Toscana sono 13.023 i casi di positività al Coronavirus, 138 in più rispetto a ieri (68 identificati in corso di tracciamento e 70 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 9.473 (72,7% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 623.464, 6.698 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.402, +3,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 92 (3 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 138 casi odierni è di 42 anni (il 23% ha meno di 26 anni, il 26% tra 26 e 40 anni, il 38% tra 41 e 65 anni, il 13% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 64% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico.

Delle 138 positività odierne, 5 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 7 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza n.80 della Regione Toscana, di cui 1 riferibile a cittadino residente fuori regione. Il 43% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

UMBRIA

Dopo giorni di crescita registrano un calo, seppure di una sola unità, i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, passati da 23 a 22, quattro (dato stabile in terapia intensiva). Nell’ultimo giorno – emerge dai dati aggiornati dalla Regione – sono stati comunque registrati 33 nuovi casi, 2.042 totali, nove guariti, 1.537, e nessun decesso, 81. Gli attualmente positivi passano quindi da 400 a 424. Eseguiti nelle ultime 24 ore 1.410 tamponi, 174.791 in tutto.

MARCHE

Sono 27 i positivi al coronavirus su 869 tamponi esaminati nel percorso nuove diagnosi nelle ultime 24ore nelle Marche: questi casi comprendono 6 rientri dall’estero (Albania, Ucraina, Romania), 5 contatti domestici, 7 soggetti sintomatici, un piccolo focolaio con 4 contatti stretti di casi positivi, un contatto in ambiente lavorativo, un caso rilevato dallo screening nel percorso sanitario, un rientro dalla Sardegna, un caso rilevato dallo screening in ambiente di lavoro e un caso in fase di verifica. Lo rende noto il Gores: in 24ore sono stati testati 1.843 tamponi: 869 nel percorso nuove diagnosi e 974 nel percorso guariti.

LAZIO

“Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 155 casi di questi 95 sono a Roma e un decesso. Continua il monitoraggio della comunità peruviana. Due i casi positivi a via del Caravaggio indagine epidemiologica estesa a tutti e tamponi”. A riferirlo l`Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D`Amato che ha aggiunto che, invece, sono stati circa diecimila i tamponi effettuati oggi nella regione.

PUGLIA

In Puglia sono stati effettuati oggi 3.764 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 76 casi positivi dei quali 47 in provincia di Bari. Non sono stati registrati, invece, decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati nella regione 346.764 test.

BASILICATA

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che sono stati processati 824 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 5 sono risultati positivi. Le positività riguardano: 2 persone residenti a Matera; 1 persona residente a Lauria; 1 persona di nazionalità estera domiciliata nel Comune di Venosa e ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza; 1 persona di nazionalità estera in isolamento nel Comune di Rotondella. Per quattro persone è stata registrata la guarigione. Si tratta di due residenti a Tricarico e di 2 due cittadini residenti in Comuni della Toscana in isolamento in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 82 e di questi 78 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 6 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 2 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale `San Carlo’, a Matera 3 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 1 persona nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale `Madonna delle Grazie’.

CAMPANIA

In Campania sono 103 i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui 19 casi di rientro da fuori regione o connessi a precedenti positivi da rientro; 70 i guariti e nessun decesso. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi, da inizio pandemia, sale a 9.003 e il numero delle persone decedute è, attualmente, 451. I guariti sono 4.654 di cui 4.650 completamente guariti e 4 clinicamente guariti.

Il totale dei tamponi eseguiti è 494.487 di cui 5.427 effettuati nella giornata di ieri.

SICILIA

Sono 44 i nuovi casi in Sicilia. Attualmente ci sono 1.747 positivi di cui 116 ricoverati in ospedale, 18 in terapia intensiva e 1.613 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.180 casi dall’inizio dell’epidemia. Sei sono i guariti, che salgono a 3.144. I tamponi eseguiti sono 4.002. I 44 nuovi positivi sono così divisi: 6 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 8 a Catania, 2 a Enna, 14 a Palermo, 4 Ragusa, 1 Siracusa e 6 a Trapani. I decessi dall’inizio della pandemia restano 289.

SARDEGNA

Sono 2.841 i casi accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 51 nuovi casi. Si registra una nuova vittima nella provincia di Sassari: un uomo di 70 anni, ricoverato in terapia intensiva e con gravi patologie pregresse. I decessi sono 140 in tutto. In totale sono stati eseguiti 156.828 tamponi, con un incremento di 1.964 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 62 i pazienti ricoverati in ospedale (+1 rispetto al dato di ieri), mentre è di 14 (+2) il numero dei pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.303. Sul territorio, dei 2.841 casi positivi complessivamente accertati, 473 (+7) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 288 (+6) nel Sud Sardegna, 150 (+7) a Oristano, 242 (+5) a Nuoro, 1.688.

