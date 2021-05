L’Atalanta vince ed è in Champions, lo Spezia ok ed è salvo

Vittorie squillanti per Atalanta e Spezia negli anticipi della penultima giornata di serie A. I bergamaschi liquidano 4-3 in trasferta il Genoa. Lo Spezia batte 4-1 il Torino ed ottiene l’aritmetica certezza della salvezza. Con una vittoria sul campo del Genoa (già salvo) l’Atalanta è aritmeticamente qualificata in Champions. La squadra di Gasperini domina il primo tempo con tre reti a firma Zapata, Malinovskyi e Gosens. Nella ripresa segna subito Shomurodov e poi Pasalic. Al 67′ Pandev accorcia ancora su rigore e nel finale bis di Shomurodov.

Vera e propria sfida salvezza al Picco, con Spezia e Torino appaiate in classifica a 35 punti (granata con una gara in meno).

Dopo un quarto d’ora Saponara colpisce il palo, passano due minuti e firma il vantaggio. A fine primo tempo Nzola fa bis su rigore. In avvio di ripresa, sempre dal dischetto, accorcia Belotti, ma Nzola sigla la doppietta che vale il 3-1. Nel finale arriva il poker di Erlic.

Trentasettesima giornata: Genoa-Atalanta 3-4, Spezia-Torino 4-1, ore 18 Juventus-Inter, ore 20.45 Roma-Lazio, 16/5 ore 12.30 Fiorentina-Napoli, ore 15 Benevento-Crotone, Udinese-Sampdoria, ore 18 Parma-Sassuolo, ore 20.45 MIlan-Cagliari, 17/5 ore 20.45 Verona-Bologna.

Classifica: Inter 88, Atalanta 78, Milan 75, Napoli 73, Juventus 72, Lazio 67, Roma 58, Sassuolo 46, Sampdoria 46, Verona 43, Bologna, Udinese 40, Fiorentina, Genoa 39, Spezia 38, Cagliari 36, Torino 35, Benevento 31, Crotone 21, Parma 20

Trentottesima giornata: Atalanta-Milan, Inter-Udinese, Bologna-Juventus, Cagliari-Genoa, Sassuolo-Lazio, Torino-Benevento, Sampdoria-Parma, Napoli-Verona, Spezia-Roma, Crotone-Fiorentina

