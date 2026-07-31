Primi piatti, pasta con pesto di noci
Un primo piatto semplice e sostanzioso, ideale per i pranzi quotidiani e perfetto con l’arrivo dei primi freddi. Le linguine al pesto di noci uniscono cremosità, profumo e un gusto pieno, grazie alla presenza della panna e dei fiammiferi di speck che arricchiscono il condimento.
Ingredienti (4 persone)
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Pasta integrale – 400 g
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Noci – una ventina
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Pecorino – q.b.
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Panna da cucina – 150 g
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Olio extravergine d’oliva – 2 cucchiai
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Sale – q.b.
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Pepe – q.b.
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Basilico fresco – 1 ciuffo
Procedimento
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Preparare il pesto di noci Sgusciate le noci e tritatele finemente, evitando di ridurle in pasta. Trasferitele in una padella con l’olio e scaldatele a fuoco dolce, senza farle tostare.
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Cuocere la pasta Portate a ebollizione una pentola di acqua salata e cuocete le linguine, scolandole al dente.
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Mantecare Versate la pasta nella padella con le noci e amalgamate. Unite il pepe e la panna, mescolando delicatamente fino a ottenere una consistenza cremosa. In alternativa, potete omettere la panna: in questo caso assicuratevi che il pesto sia abbondante e stemperatelo con qualche cucchiaio di acqua di cottura.
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Servire Impiattate completando con basilico fresco tritato e pecorino grattugiato.
Piatto rapido, di sicura riuscita, adatto a un pubblico ampio grazie alla sua cremosità e al profilo aromatico equilibrato. Perfetto per rubriche di cucina quotidiana o per inserti weekend.