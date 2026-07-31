Primi piatti, pasta con pesto di noci

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Redazione 31 Luglio 2026
Spaghetti

Un primo piatto semplice e sostanzioso, ideale per i pranzi quotidiani e perfetto con l’arrivo dei primi freddi. Le linguine al pesto di noci uniscono cremosità, profumo e un gusto pieno, grazie alla presenza della panna e dei fiammiferi di speck che arricchiscono il condimento.

Ingredienti (4 persone)

  • Pasta integrale – 400 g

  • Noci – una ventina

  • Pecorino – q.b.

  • Panna da cucina – 150 g

  • Olio extravergine d’oliva – 2 cucchiai

  • Sale – q.b.

  • Pepe – q.b.

  • Basilico fresco – 1 ciuffo

 

Procedimento

  1. Preparare il pesto di noci Sgusciate le noci e tritatele finemente, evitando di ridurle in pasta. Trasferitele in una padella con l’olio e scaldatele a fuoco dolce, senza farle tostare.

  2. Cuocere la pasta Portate a ebollizione una pentola di acqua salata e cuocete le linguine, scolandole al dente.

  3. Mantecare Versate la pasta nella padella con le noci e amalgamate. Unite il pepe e la panna, mescolando delicatamente fino a ottenere una consistenza cremosa. In alternativa, potete omettere la panna: in questo caso assicuratevi che il pesto sia abbondante e stemperatelo con qualche cucchiaio di acqua di cottura.

  4. Servire Impiattate completando con basilico fresco tritato e pecorino grattugiato.

 

Piatto rapido, di sicura riuscita, adatto a un pubblico ampio grazie alla sua cremosità e al profilo aromatico equilibrato. Perfetto per rubriche di cucina quotidiana o per inserti weekend.

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