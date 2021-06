Sapori e tradizioni, a tavola con il börek turco

Il börek (altrove chiamato burek o lakror) è uno dei piatti e dei sapori tradizionali della gastronomia turca; è diffuso anche nei Paesi balcanici a seguito dell’espansione ottomana. Le sue origini, antichissime, risalgono addirittura ad ancor prima delle migrazioni dei Turchi dell’Asia centrale verso occidente e più precisamente verso l’Anatolia. L’ingrediente base per la preparazione di questo piatto etnico è la yufka, un foglio di pasta fillo stesa in maniera sottilissima e farcita a piacere con formaggi vari, verdure e carne macinata. Un po’ come avviene per altre ricette, esistono molte varianti del burek che differiscono principalmente per il ripieno che può essere personalizzato a seconda dei gusti.

Ingredienti

Per la pasta fillo

500 gr di farina – 25 gr di burro – acqua calda (q.b.) – sale: (q.b.)

Per il ripieno

500 gr di carne tritata di vitello – 250 gr di carne tritata di manzo – 4 cipolle – 25 gr di burro – 2 tuorli – sale e pepe (q.b.)

Procedimento

Per preparare la pasta filo, in una ciotola abbastanza capiente versate la farina setacciata, il burro fuso, il sale e l’acqua calda ed impastate bene il tutto fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Fate riposare la pasta per circa 30 minuti e nel frattempo passate alla preparazione del ripieno. Per preparare la farcitura, in una ciotola abbastanza capiente, versate la carne, il burro fuso, le cipolle tritate, i tuorli, il sale e il pepe e amalgamate completamente gli ingredienti. Stendete adesso la pasta filo con il matterello conferendogli uno spessore di pochi millimetri e lasciatela seccare per qualche minuto. Quindi, spennellate leggermente la superficie della pasta con un po’ di burro e distribuite uniformemente l’impasto. Arrotolate la pasta filo in modo da ottenere una sorta di rotolo e spennellate la superficie con un po’ di uovo sbattuto. In una teglia rotonda, con il rotolo di pasta filo formate una sorta di spirale e infine cuocete il burek in forno a 180° per circa 35-40 minuti. Servitelo caldo o tiepido.

