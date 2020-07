Samp vince a Udine. Pari Fiorentina-Verona, Cagliari-Lecce e Parma-Bologna

Successo importantissimo in chiave salvezza della Sampdoria a Udine. Pareggio senza reti in Cagliari-Lecce. Il Parma, sotto 2-0 al 93′ contro il Bologna pareggia in due minuti al Tardini. La Fiorentina pareggia 1-1 al 97′ contro il Verona. Gol e spettacolo nelle quattro partite delle 19.30 della 32esima giornata di serie A. A Firenze pari al 97′ della Fiorentina contro il verona. Scaligeri avanti con il gol di Faraoni al 18′ del primo tempo. Il pari di Cutrone al 97′.

Rocambolesco derby emiliano a Parma. Bologna avanti con le reti di Danilo al 3′ e Soriano al 16′. Poi il gol di Kurtic nel recupero al 93′ e dopo due minuti arriva il pari di Inglese.

Spettacolo in Udinese-Sampdoria 1-3. Al 37′ il gol di Lasagna per i friulani. Il pareggio di Quagliarella nel recupero del primo tempo. All’84’ doriani in vantaggio con Bonazzoli. Dopo tre minuti il gol del pari di Nuytinck è annullato dal Var. In pieno recupero Gabbiadini sigla il gol vittoria. Infine pareggiano 0-0 Cagliari e Lecce

Risultati 32esima giornata: Lazio-Sassuolo 1-2, Brescia-Roma 0-3, Juventus-Atalanta 2-2, Genoa-Spal 2-0, Cagliari-Lecce 0-0, Fiorentina-Verona 1-1, Parma-Bologna 2-2, Udinese-Sampdoria 1-3, Napoli-Milan (ore 21.45), Lunedì 13 luglio: Inter-Torino (ore 21.45)

Classifica: Juventus 76, Lazio 68, Atalanta 67, Inter 65, Roma 54, Napoli 51, Milan 49, Sassuolo 46, Verona 44, Bologna 42, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 36, Sampdoria, Udinese 35, Torino 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.

Prossimo turno (33esima giornata): Martedì 14 luglio: Atalanta-Brescia (ore 21.45), Mercoledì 15 luglio: Bologna-Napoli (ore 19.30), Milan-Parma (ore 19.30), Sampdoria-Cagliari (ore 19.30), Lecce-Fiorentina (ore 21.45), Roma-Verona (ore 21.45), Sassuolo-Juventus (ore 21.45), Udinese-Lazio (ore 21.45), Giovedì 16 luglio: Torino-Genoa (ore 19.30), Spal-Inter (ore 21.45).

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it