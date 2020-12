Cagliari-Inter 1-3, i nerazzurri ribaltano il match

Dopo il flop in Champions, l’Inter riparte in campionato con una vittoria importante nel lunch match dell’11.ma giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena la squadra di Conte batte il Cagliari 3-1 in rimonta e mette pressione al Milan. Nel primo tempo sono i nerazzurri a fare il match, ma Cragno è insuperabile e Sottil (42′) sblocca la gara con un bel sinistro al volo. Gol a cui nella ripresa i nerazzurri replicano con un destro al volo di Barella (77′), un colpo di testa di D’Ambrosio (84′) e un contropiede di Lukaku (94′).

Risultati: Sassuolo-Benevento 1-0, Crotone-Spezia 4-1, ore 18 Torino-Udinese 2-3, Lazio-Verona 1-2, Cagliari-Inter 1-3, ore 15 Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma, Napoli-Sampdoria, ore 18 Genoa-Juventus, ore 20.45 Milan-Parma

Classifica: Milan 26, Inter 24, Sassuolo 22, Napoli, Juventus 20, Verona 19, Roma 18, Lazio 17, Atalanta 14, Udinese 13, Bologna, Cagliari 12, Sampdoria e Benevento 11, Spezia, Parma 10, Fiorentina 9, Torino, Genoa 6, Crotone 5.

Prossimo turno (dodicesima giornata): martedì 15/12 ore 18.30 Udinese-Crotone, ore 20.45 Benevento-Lazio; mercoledì 16/12 ore 18.30 Juventus-Atalanta; ore 20.45 Juventus-Atalanta, Fiorentina-Sassuolo, Genoa-Milan, Verona-Sampdoria, Inter-Napoli, Parma-Cagliari, Spezia-Bologna; giovedì ore 20.45 Roma-Torino

