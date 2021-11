Covid, in Sicilia Pedara e Militello in zona arancione

In Sicilia i comuni di Pedara e Militello in Val di Catania, nella provincia etnea, da domenica 28 novembre, saranno in “zona arancione”. Lo prevede l`ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. Le misure restrittive anti-Covid, a causa dell`alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, saranno in vigore fino a giovedì 9 dicembre.

Restano comunque consentite la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande, mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi). Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dall`assessorato regionale alla Salute.

