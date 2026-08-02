Maiale in agrodolce con riso basmati

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Redazione 2 Agosto 2026
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Lasciati conquistare da questo raffinato secondo piatto, dove la morbidezza del filetto di maiale rosolato e cotto al forno incontra una vivace salsa agrodolce ricca di peperoni dolci e porri croccanti. Accompagnato da un profumato riso basmati aromatizzato ai chiodi di garofano, questo piatto unisce note agrumate e mielate in un perfetto equilibrio di consistenze e sapori, ideale per stupire i tuoi ospiti con una portata elegante e originale.

Scheda della Ricetta

  • Difficoltà: Media

  • Preparazione: 20 minuti

  • Cottura: 30 minuti

  • Porzioni: 4 persone

Ingredienti

  • 2 filetti di maiale

  • 1 peperone giallo dolce

  • 1 peperone rosso dolce

  • 1 porro

  • 4 cucchiai di succo di pomodoro concentrato

  • ½ tazza di aceto rosso

  • 2 cucchiai di miele

  • 1 cucchiaino di farina

  • ½ tazza di vino bianco

  • 1 tazza e mezzo di riso basmati

  • 1 ½ cucchiaio di burro

  • 2 tazze di brodo

  • 2 chiodi di garofano

  • Sale e pepe q.b.

  • Olio d’oliva q.b.

  • Rosmarino q.b.

Procedimento

  1. Preparazione e rosolatura della carne: Preriscaldate il forno a 160-180 °C. Lavate bene i filetti di maiale e lasciateli asciugare accuratamente. Salate, pepate e spolverate la carne con il rosmarino, aggiungete un filo d’olio e massaggiate per fare aderire bene le erbe aromatiche.

  2. Mettete i filetti in una padella antiaderente con un po’ di olio caldo e rosolateli per 1-2 minuti su ciascun lato fino a doratura uniforme. Sfumate con il vino bianco, mescolate fino a quando l’alcole sarà completamente evaporato, quindi trasferite la carne in forno e lasciatela cuocere per 20 minuti.

  3. Preparazione della salsa agrodolce: Nel frattempo, tagliate i peperoni e i porri a fette sottili. In una piccola casseruola, preparate la salsa unendo il succo concentrato di pomodoro, l’aceto, il miele e un pizzico di sale. Mescolate per amalgamare gli ingredienti e portate a bollore.

  4. Aggiungete subito dopo i peperoni e il porro tagliati, mescolando per un breve lasso di tempo. Attenzione a non stracuocere le verdure: la salsa deve legarsi mantenendo i peperoni e i porri piacevolmente croccanti. Se necessario, aggiungete un cucchiaino di farina per addensare.

  5. Cottura del riso: Lavate il riso basmati 2-3 volte sotto acqua corrente per rimuovere l’amido in eccesso. In una padella, sciogliete il burro e fate tostare il riso. Unite quindi il brodo, i due chiodi di garofano e un pizzico di sale. Fate sobbollire a fuoco medio. Quando il riso avrà assorbito tutto il liquido, mescolate bene e rimuovete dal fuoco.

  6. Impiattamento: Sfornate il filetto di maiale e tagliatelo a fette non troppo sottili. Servite accompagnando con il riso basmati e nappando generosamente la carne con la salsa in agrodolce.

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