Maiale in agrodolce con riso basmati

Lasciati conquistare da questo raffinato secondo piatto, dove la morbidezza del filetto di maiale rosolato e cotto al forno incontra una vivace salsa agrodolce ricca di peperoni dolci e porri croccanti. Accompagnato da un profumato riso basmati aromatizzato ai chiodi di garofano, questo piatto unisce note agrumate e mielate in un perfetto equilibrio di consistenze e sapori, ideale per stupire i tuoi ospiti con una portata elegante e originale.

Preparazione e rosolatura della carne: Preriscaldate il forno a 160-180 °C. Lavate bene i filetti di maiale e lasciateli asciugare accuratamente. Salate, pepate e spolverate la carne con il rosmarino, aggiungete un filo d’olio e massaggiate per fare aderire bene le erbe aromatiche.

Mettete i filetti in una padella antiaderente con un po’ di olio caldo e rosolateli per 1-2 minuti su ciascun lato fino a doratura uniforme. Sfumate con il vino bianco, mescolate fino a quando l’alcole sarà completamente evaporato, quindi trasferite la carne in forno e lasciatela cuocere per 20 minuti.

Preparazione della salsa agrodolce: Nel frattempo, tagliate i peperoni e i porri a fette sottili. In una piccola casseruola, preparate la salsa unendo il succo concentrato di pomodoro, l’aceto, il miele e un pizzico di sale. Mescolate per amalgamare gli ingredienti e portate a bollore.

Aggiungete subito dopo i peperoni e il porro tagliati, mescolando per un breve lasso di tempo. Attenzione a non stracuocere le verdure: la salsa deve legarsi mantenendo i peperoni e i porri piacevolmente croccanti. Se necessario, aggiungete un cucchiaino di farina per addensare.

Cottura del riso: Lavate il riso basmati 2-3 volte sotto acqua corrente per rimuovere l’amido in eccesso. In una padella, sciogliete il burro e fate tostare il riso. Unite quindi il brodo, i due chiodi di garofano e un pizzico di sale. Fate sobbollire a fuoco medio. Quando il riso avrà assorbito tutto il liquido, mescolate bene e rimuovete dal fuoco.