Un cucchiaio d’estate: il sorbetto alla pesca

Fresco, profumato e naturalmente cremoso, il sorbetto alla pesca è il dessert ideale per concludere un pranzo o una cena estiva, ma anche per concedersi una pausa rinfrescante nelle giornate più calde. Si prepara con pochi ingredienti e, grazie alla gelatiera, si ottiene in poco tempo una consistenza morbida e vellutata. Il segreto è scegliere pesche mature e saporite e utilizzare uno sciroppo di zucchero ben raffreddato prima della mantecatura.

Preparazione: 20 minuti

Dosi: 6-8 persone

Cottura: pochi minuti

Difficoltà: facile

Metodo: con gelatiera

Ingredienti

500 g di polpa di pesche tabacchiere bianche

125 g di zucchero

½ limone

150 g di acqua

Preparazione

1. Preparare lo sciroppo

Versate l’acqua in un pentolino, aggiungete lo zucchero e portate sul fuoco. Mescolate fino a quando lo zucchero sarà completamente sciolto e lo sciroppo raggiungerà il bollore. Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare completamente.

2. Preparare il composto

Frullate la polpa delle pesche insieme al succo di mezzo limone. Aggiungete lo sciroppo ormai freddo e frullate nuovamente fino a ottenere un composto omogeneo.

3. Mantecare

Versate il composto nella gelatiera e azionate l’apparecchio seguendo le istruzioni del produttore. Lavorate fino a ottenere un sorbetto dalla consistenza cremosa e compatta.

4. Servire

Servite immediatamente il sorbetto alla pesca, al naturale. In alternativa, potete accompagnarlo o «affogarlo» nella sangria di pesche.

Consiglio

Per un risultato più aromatico e profumato, utilizzate pesche mature e dolci. Se il sorbetto viene preparato in anticipo, trasferitelo in freezer e lasciatelo ammorbidire per qualche minuto prima di servirlo.